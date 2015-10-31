В Сирии силы оппозиции начали наступление на ИГИЛ

Об этом сообщает Reuters.

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Новосформированный альянс курдских военных формирований и умеренной сирийской оппозиции начал наступление на позиции «Исламского государства» на северном востоке провинции Хасака в Сирии. Это первая официально задекларированная совместная операция курдских бойцов и нескольких групп сирийской оппозиции.

Также сообщается, что бой начался около полуночи, с воздуха наземную операцию поддерживали самолеты антиигиловской коалиции.

По информации издания, победа на этом участке позволит создать плацдарм для наступления на Ракку, которую террористы называют своей столицей. Также появится возможность частично отрезать пути снабжения ИГИЛ из Ирака.

Вчера УНИАН сообщал, что США отправят в Сирию небольшую группу американских сил специальных операций в рамках борьбы против "Исламского государства". Источники отмечают, силы специальных операций будут размещены на севере Сирии и будут работать вместе с курдскими вооруженными формированиями и "Свободной сирийской армией".