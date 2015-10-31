На месте крушения российского самолета в Египте обнаружили тела 17 детей
14:02, 31 октября 2015Мир
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Египетские спасатели обнаружили на месте крушения российского самолета на Синайском полуострове тела 17 детей.
REUTERS
Об этом заявил представитель гражданской авиации Египта, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
"Много погибших на месте крушения, включая 17 детей", - говорится в сообщении.
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Ранее источник в Росавиации сообщил, что на борту разбившегося Airbus находились 200 взрослых пассажиров и 17 детей. Согласно последней информации, египетские спасатели обнаружили тела предположительно 100 человек.
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