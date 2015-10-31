На месте крушения российского самолета в Египте обнаружили тела 17 детей

Об этом заявил представитель гражданской авиации Египта, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Много погибших на месте крушения, включая 17 детей", - говорится в сообщении.

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Ранее источник в Росавиации сообщил, что на борту разбившегося Airbus находились 200 взрослых пассажиров и 17 детей. Согласно последней информации, египетские спасатели обнаружили тела предположительно 100 человек.