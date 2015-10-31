На месте крушения российского самолета уже нашли тела 100 погибших

Об этом сообщил участник поисковой операции, передает Reuters.

"Теперь я вижу трагическую сцену. Много погибших на земле и многие умерли пристегнутыми", - рассказал офицер, пожелавший остаться анонимным.

Также стало известно, что самолет разделен на две части.

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"Мы нашли по крайней мере 100 тел, а остальные по-прежнему внутри", - рассказал один из спасателей.

Напомним, лайнер Airbus321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 5.51 по киевскому времени и пропал с экранов радаров через 23 минуты, на борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа.

Вскоре египетские СМИ сообщили, что обломки самолета были обнаружены в центре Синайского полуострова.