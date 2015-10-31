На борту упавшего на Синае российского пассажирского самолета находились 17 детей

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на интернет-портал Flightradar24, отслеживающего полеты самолетов по всему миру.

На борту самолета находилось 17 детей, 200 взрослых пассажиров и 7 членов команды. Отмечается, что с радаров самолет исчез спустя 23 минуты после вылета.

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Flightradar24 также сообщает, что возраст пропавшего самолета - 18 лет и 5 месяцев, а авиакомпании "Когалымавиа" он принадлежит с марта 2012 года.

Ранее УНИАН сообщал, что с помощью военных самолетов удалось обнаружить обломки российского судна в гористой местности.