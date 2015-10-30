При ракетном ударе в пригороде Дамаска погибли 40 человек

Об этом сообщает базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга прав человека, передает Би-би-си. По словам главы правозащитного центра, еще около 100 человек получили ранения, обстрелы в районе города Дума продолжаются.

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Правозащитники сообщают, что по городу было выпущено 11 ракет класса "земля-земля", некоторые из них упали в районе городского рынка.

Город Дума, расположенный к востоку от столицы Сирии, является крупнейшим оплотом повстанцев в провинции Дамаск.

Район часто подвергается обстрелам со стороны правительственных войск. По данным правозащитников, в четверг обстрелам подвергся рынок и больница, в результате погибли 9 человек.

Тем временем в Вене начались международные переговоры по урегулированию ситуации в Сирии с участием представителей 17 стран.