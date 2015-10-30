Саудовская Аравия: Ирану придется смириться со смещением Асада

Об этом в интервью Би-би-си заявил саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр. По его словам, "нет никаких сомнений" в том, что Асад должен быть смещен.

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"Либо он уйдет в рамках политического процесса, либо его придется убрать силой", - заявил Адель аль-Джубейр.

В Вене, тем временем, продолжаются международные переговоры, на которых обсуждается будущее Сирии, военные кампании России и коалиции во главе с США против "Исламского государства" и судьба режима президента Башара Асада.

В переговорах, наряду с дипломатами США, Евросоюза, ведущих стран Западной Европы, Саудовской Аравии, России, Турции и других государств Ближнего Востока, впервые официально участвуют представители Ирана.

По словам иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа, остальные страны наконец-то поняли, что "не существует путей достижения разумного решения" сирийского конфликта без участия Тегерана.

Россия и Иран выступают в поддержку режима Башара Асада. Обе страны прямо или опосредованно принимают участие в военном конфликте в Сирии.

США и их союзники высказываются в пользу отстранения Башара Асада от власти.

Предварительные консультации министры иностранных дел провели в четверг; основные переговоры в Вене запланированы на пятницу.

Накануне с Зарифом встретились верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини, госсекретарь США Джон Керри, министр иностранных дел России Сергей Лавров, а также главы внешнеполитических ведомств Саудовской Аравии и Турции.

Как заявила после консультаций с иранским министром Могерини, венские переговоры "соберут за одним столом всех ключевых игроков, чтобы попытаться найти точки соприкосновения для начала процесса политического урегулирования".

Обозреватель Би-би-си по дипломатическим вопросам Бриджет Кендалл отмечает, что судьба режима Асада по-прежнему остается главным камнем преткновения для участников переговоров, результаты которых покажут, насколько сегодня стороны готовы к компромиссу.

Однако даже если в ходе переговоров в Вене не будет достигнуто существенного прогресса, сам факт проведения столь представительной встречи является для международного сообщества важным шагом вперед в процессе урегулирования сирийской проблемы, полагает Бриджет Кендалл.