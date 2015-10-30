Албания отменяет безвизовый въезд для граждан России

Об со ссылкой на Travel.ru пишет Лента.ру.

Отмечается, что теперь для посещения этой европейской страны российским туристам придется оформлять визу в посольстве, либо иметь действующий многократный «шенген», визу США или Великобритании.

Отмечается, что в этом случае срок пребывания в стране не должен превышать 90 дней в течение полугодового периода. Оформлять албанскую визу не придется и тем россиянам, у кого есть действующий вид на жительство в США, Великобритании или одной из стран-членов Евросоюза.

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Уточняется, что на момент въезда в Албанию многократная виза другого государства должна быть хотя бы раз использована для посещения выдавшей ее страны.

Как известно, ранее для пребывания на территории Албании с туристическими или транзитными целями россиянам виза не требовалась. В 2009 году Албания официально обратилась к ЕС с просьбой о принятии ее в члены организации, однако на данный момент положительного ответа страна не получила.

С 14 сентября при оформлении шенгенских виз россияне старше 12 лет проходят процедуру дактилоскопии. Биометрические данные хранятся в Визовой информационной системе. При въезде в страны Шенгенского договора у обладателей новых виз специальным сканером будут проверятьотпечатки пальцев.