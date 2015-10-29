РФ не будет оказывать помощь беженцам в обмен на отмену санкций - Песков
Россия не ведет переговоров об отмене западных санкций в обмен на решение проблемы беженцев, возникшее в связи с ситуацией в Сирии.
Об этом в четверг, 29 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Бартер здесь абсолютно неуместен. Такой подход, конечно же, абсолютно исключен", - отметил Песков.
Кроме того, пресс-секретарь президента РФ считает, что Россия и так помогает европейцам решить проблему с беженцами.
"Россия, исходя из своих собственных интересов, помогает сирийским властям в их борьбе с терроризмом и экстремизмом. Но, выполняя эти задачи, Россия одновременно помогает европейцам решить в первоисточнике проблему беженцев, поскольку она возникла из-за того хаоса, который породило господство террористов и экстремистов в Сирии, Ираке и других прилегающих странах", - подчеркнул Песков.
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В очередной раз Песков озвучил риторику российских властей, сказав, что санкции наносят ущерб не только стране, в отношении которой они вводятся, но в то же время противоестественны и безрезультативны с точки зрения мировой экономики.