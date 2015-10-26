В Москве отчет Human Rights Watch о сирийской кампании РФ назвали "газетной уткой"

Такое мнение высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать отчет Human Rights Watch, передает "РБК".

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По словам Пескова, в последнее время появилось большое количество "сообщений, газетных уток, преднамеренных сливов" насчет последствий российских бомбардировок в Сирии.

"Я думаю, что это (отчет), наверное, одно из них", - заявил Песков.

По его словам, российские военные при выборе целей первоочередное внимание уделяется тому, чтобы не наносить вред гражданскому населению. В свою очередь Песков обвиняет в жестокости по отношению к мирным жителям террористов: "Неоднократно наши военные отмечали что злоупотребляют террористы этим подходом", - утверждает Песков журналистам.

Он также заверил, террористы "часто прячутся в жилых кварталах и в этом случае российские военные сознательно идут на то, чтобы не наносить удары".

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Напомним, 25 октября международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Россию в военных преступлениях на территории Сирии. В отчете говорилось, что, по крайней мере два воздушных удара по территории сирийской провинции Хомс, которые были нанесены 15 октября российской авиацией, по-видимому, являются нарушением законов войны.

Как сообщал УНИАН, несмотря на заверения российской стороны, что удары наносятся только по позициям группировки "Исламское государство" или других "террористов", почти 80% российских авиаударов в Сирии пришлись по районам, которые ИД не контролирует.

Как показал анализ, большая часть ударов была осуществлена в районах, которые удерживают другие группировки, противостоящие режиму сирийского президента Башара Асада, в том числе ответвления "Аль-Каиды", но также и боевики, которых поддерживает Вашингтон и его союзники.