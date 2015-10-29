Опрос: 54% россиян поддерживают авиаудары по Сирии, при этом 59% не готовы принимать беженцев из страны

Из опроса следует, что россияне стали пристальней следить за сирийским конфликтом. По результатам октября о конфликте в Сирии ничего не знают только 11% (в прошлом месяце - треть граждан), передает РБК.

С 33% до 18% снизилось и число тех, кого вообще не интересует политика российского руководства в Сирии.

Почти 39% опрошенных считают главным вредом от операции гибель российских военнослужащих в ходе операции или в ходе терактов против них.

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Среди других угроз респонденты выделили угрозу "надолго увязнуть в этом конфликте" и "возрастание террористической угрозы со стороны "Исламского государства" (ИГИЛ). 11% никакого вреда не заметили.

В начале октября 46% респондентов допускали, что военное вмешательство может перерасти в "новый Афганистан", однако теперь с подобными опасениями согласились на 11% меньше россиян. Половина заявили, что это "маловероятно" и "исключено".

66% граждан РФ по-прежнему выступают против ввода войск. Россияне поддерживают нанесение авиаударов (54%), военные консультации и поставку вооружения (62%), гуманитарную и дипломатическую помощь Сирии. При этом 59% не готовы принимать беженцев из страны.

Участвуя в войне в Сирии, российское руководство предотвращает угрозу "переноса на территорию России военных действий исламских радикалов и террористов", считают 47% россиян.

Треть считает, что Россия защищает правительство Башара Асада, чтобы предотвратить цепь "цветных революций", "провоцируемых США по всему миру". 18% уверены, что Россия отстаивает экономические интересы российских компаний на ближнем востоке. 17% сказали, что не понимают мотивов России.

48% опрошенных уверены, что РФ наносит авиаудары по позициям ИГИЛ, 13% - что по оппозиции. 21% согласились, что Россия бьет и по тем и по другим. 70% убеждены, что удары по ИГИЛ эффективны.

При этом информация о жертвах среди мирного населения, распространяемая западными СМИ, не соответствует действительности, посчитали 53% опрошенных.

Опрос проведен 23 - 26 октября 2015 г. по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%