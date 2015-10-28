В Госдепе спрогнозировали, чего Россия сможет добиться в Сирии

Об этом заявил замгоссекретаря США Энтони Блинкен в интервью телеканалу France 24, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

"Они не смогут одержать победу в Сирии. Может, им удастся спасти Асада от поражения, но победить они не смогут", - заявил Блинкен.

Он отметил, что российские силы не демонстрируют впечатляющих успехов в деле борьбы с противниками официального Дамаска. "Они добились очень скромных результатов, несмотря на натиск российской авиации", - подчеркнул дипломат.

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Представитель Госдепартамента также сообщил, что у Москвы появились причины подвигнуть президента Сирии к передаче власти. "Все стороны согласны, что военного решения сирийской проблемы не существует, и русские все больше осознают это. Они не могут позволить себе рассориться практически со всем суннитским миром", - резюмировал Блинкен.

Как известно, в Сирии задействована российская авиация. Согласно официальным данным Минобороны, с 30 сентября по 24 октября российские самолеты с авиабазы Хмеймим совершили 934 боевых вылета. В среднем 37 вылетов в сутки, однако средняя стоимость боевого вылета российского бомбардировщика или истребителя является гостайной.

При этом операция в Сирии обходится Минобороны РФ как минимум в $2,5 миллиона ежедневно.