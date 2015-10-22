Стали известны подробности военной операции, в которой США понесли первые потери в борьбе с ИГИЛ

Газета The New York Times цитирует официальный источник в Афганистане, сообщающий, что в спасательной операции приняли участие американские вертолеты, а также курдский и американский спецназ, операция сопровождалась авиаударами.

Во время штурма авиация нанесла удары по дорогам, ведущим к лагерю, чтобы помешать подходу подкреплений исламистов.

Пентагон сообщает, что в ходе миссии, проходившей вблизи города Хауижа к западу от Киркука, освобождены 70 курдских заложников.

Курдские бойцы добились некоторого успеха, выбив боевиков ИГ из ряда регионов северного Ирака при авиационной поддержке, возглавляемой США коалиции.

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Однако CNN сообщил о том, что в бою погиб один американский спецназовец.

Атака на лагерь у Хавиджи стала первой официально подтвержденной наземной операцией с участием американских вооруженных сил с момента начала кампании США и их союзников против ИГ.