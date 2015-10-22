CNN сообщает о первом погибшем в борьбе с ИГИЛ американском солдате

Об этом телеканалу CNN стало известно от двух представителей властей на условиях анонимности.

По данным телеканала, это первые боевые потери США в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».

В результате проведенной операции были спасены 70 заложников. По словам источников, в ней участвовали, помимо военных США, солдаты от курдов и Ирака. Операция прошла в городе Хоижа на севере Ирака, добавил один из источников. Больше подробностей об операции на данный момент нет.

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Операция пришла более чем через месяц после того, как курдские силы безопасности заявили, что исламистская группировка похитила десятки людей в районе Хоижа.

Отметим, что накануне боевики ИГИЛ в иракской провинции Анбар расстреляли 70 человек - представителей крупного племени аль-бунимар.

Как сообщал УНИАН, международная коалиция по борьбе с ИГИЛ во главе с США готовится открыть новый фронт на северо-востоке Сирии с целью установить контроль над фактической столицей исламистов, городом Ракка.