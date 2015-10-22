C начала российского вмешательства в войну на территории Сирии жертвами ударов РФ стали 50 мирных жителей

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины со ссылкой на данные независимых наблюдателей.

"По официально признанным Министерством обороны России данным, в течение суток самолеты российского авиационного группировки совершили 46 вылетов и нанесли ракетно-бомбовые удары по 83 объектам в провинциях Алеппо, Дамаск, Дейр Эз-Зор, Идлиб и Хама", - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76 выполнили четыре самолето-рейса на авиабазу Хмеймим. Кроме того, через пролив Босфор в направлении Средиземного моря совершил проход большой десантный корабль "Александр Отраковский" Северного флота.

Как сообщал УНИАН ранее, по меньшей мере 13 человек были убиты во время авиаудара российских самолетов, которые поразили в том числе полевой госпиталь на северо-западе Сирии в провинции Идлиб.