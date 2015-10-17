В Сирии в результате авиаудара убит один из лидеров "Аль-Каиды"

По информации центра мониторинга прав человека в Сирии - аналитической структуры, базирующейся в Британии, - саудит Абдалла Ибрагим аль-Чарех, известный как полевой командир Санафи аль-Наср, был убит в результате авиаудара в четверг вместе с двумя соратниками, передает Би-би-си.

Читайте такжеБоевики «Исламского государства» подтвердили гибель своего главаря - СМИВ то же время, как заявил глава центра Рами Абдуррахман, на данный момент неясно, был ли Абдалла Ибрагим аль-Чарех убит российскими или американскими ВВС, несмотря на то что в аккаунтах джихадистов в соцсетях утверждается, что удар выполнил американский беспилотник.

По информации разведки США, Абдалла Ибрагим аль-Чарех командовал операциями террористической группы на территории Сирии. Он был одним из шестерых людей, против которых в 2014 году ввел санкции Совет Безопасности ООН.

В списке из 85 разыскиваемых Саудовской Аравией джихадистов он находился на 49-м месте.

Российская авиация начала проводить операции на территории Сирии 30 сентября. Москва утверждает, что ее цель - позиции экстремистской группировки "Исламское государство". При этом представители сирийской оппозиции говорят, что рейды проводятся преимущественно против умеренных группировок, которые выступают против режима сирийского президента Башара Асада.