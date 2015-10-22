В России ФСБ займется пропагандой "позитивных ценностей" среди граждан

Об этом рассказал РБК зампредседателя комитета Александр Хинштейн.

По его словам, законопроект согласован с государственно-правовым управлением президента РФ.

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Правительство РФ внесло проект в Госдуму 31 декабря 2013 года, он был принят в первом чтении в марте 2014 года. Полуторагодовое промедление объясняется длительной доработкой. В заключении комитета к первому чтению говорилось, что в первоначальном варианте, в частности, не определены направления деятельности и разграничение полномочий различных федеральных органов исполнительной власти.

"Мы провели шесть заседаний экспертного совета, законопроект кардинально изменен», — говорит Хинштейн. В его доработке участвовала уполномоченный по правам человека Элла Памфилова: в понедельник аппарат уполномоченного и комитет по безопасности провели совместное совещание. Для вынесения законопроекта на рассмотрение комитета осталось дождаться окончательного согласия аппарата уполномоченного и отзыва МВД на доработанный вариант", сообщил собеседник, близкий к руководству комитета.

Законопроект нужен, чтобы якобы восстановить «отечественный опыт профилактики правонарушений», и вносится во исполнение утвержденной в 2009 году бывшим тогда президентом Дмитрием Медведевым «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», говорится в пояснительной записке.

Предлагаемая правительством (законопроект разработан МВД) федеральная система «будет направлена на пропаганду позитивных жизненных ценностей, материальную, психологическую и иную адаптационную поддержку лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или находящимся в социально опасном положении».