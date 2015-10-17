Медведев считает, что США отказались принять делегацию РФ из-за "государственных интересов"

Такое мнение он высказал в интервью программе "Вести в субботу", сообщает РИА Новости.

"Вы знаете, я думаю, что человеческие отношения тут ни при чем, а впереди всегда идут интересы", — подчеркнул глава правительства РФ, отвечая на замечание журналистов о том, что у него достаточно хорошие личные отношения с американским лидером Бараком Обамой.

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В то же время Медведев отметил, что считает странными действия властей США.

Как сообщал УНИАН, США заявили, что не могут принять делегацию во главе с премьером Медведевым, который планировал обсудить координацию по борьбе с терроризмом, в частности в Сирии.