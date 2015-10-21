Меркель считает недостижимым политическое решение по Сирии в ближайшее время

Об этом заявила в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передают "РИА Новости".

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По словам канцлера ФРГ, международное сообщество работает над поиском политического решения конфликта в Сирии, но в обозримом будущем оно представляется недостижимым.

"В Сирии должно быть найдено политическое решение, но в настоящий момент не кажется, что это решение может быть достигнуто быстро", — сказала Меркель.

"Очевидно, такой человек, как Асад, не будет иметь политического будущего", — добавила она.

Отметим, Минобороны РФ во вторник утром получило от американских военных согласованный меморандум о предотвращении воздушных инцидентов в Сирии.

Как сообщал УНИАН, ранее министерства обороны России и Турции наладили прямую связь для обеспечения безопасности полетов российской боевой авиации у турецкой границы над Сирией и не допущения инцидентов.

Напомним, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот на Каспийском море.