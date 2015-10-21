Кремль тратит на войну в Сирии до $ 4 миллионов в день - аналитики

По словам старшего аналитика компании Бена Мурса, приведенные цифры приблизительны: реальная стоимость военной операции может быть в два раза дороже и доходить до 4 миллионов долларов в день, передает DW.

Согласно подсчетам IHS Jane's, начавшиеся 30 сентября бомбардировки в Сирии могли стоить Кремлю от 80 до 115 миллионов долларов за весь период. В сумму входит доставка военной техники, инфраструктура, зарплата персонала, а также бомбардировки с воздуха.

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По данным аналитиков, каждый вылет военного самолета стоит около 12 тысяч долларов за час полета, каждый вылет вертолета - 3 тысячи долларов в час. При условии, что боевые самолеты поднимают в небо каждый день в среднем на 90 минут, а вертолеты на один час, за сутки только военная авиация в Сирии обходится России в 710 тысяч долларов, подсчитали эксперты. Около 750 тысяч долларов ежедневно уходит на боеприпасы.

По данным IHS Jane's, на зарплату военных Кремль может тратить в день до 440 тысяч долларов. Ежедневный выход боевых кораблей в Средиземное море требует 200 тысяч долларов в сутки. Логистика, коммуникации, разведка добавляют к перечисленным тратам еще 250 тысяч долларов в день.