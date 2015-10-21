Сирийские повстанцы попросили у Запада ракетные комплексы "Стингер" для защиты от России

Об этом сообщает The Times.

Согласно сообщению, боец оппозиционной "Свободной сирийской армии" Абу Омар заявил, что повстанцам нужные зенитные ракеты, "как ребенку нужно материнское молоко".

"Это дало бы нам огромное преимущество и помогло бы выиграть войну", - отметил боевик.

Стоит отметить, что "Стингеры" способны поражать воздушные цели на высоте до 4 км при дальности до 5 км.

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Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства". Запад заявляет, что Россия также наносит удары по позициям повстанцем, которые борються против режима Асада.

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.