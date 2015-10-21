Генерал армии США: власти Ирака не будут просить помощи у России

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Джозеф Данфорд, передает Би-би-си. По его словам, он сказал иракскому руководству, что Штатам будет трудно оказывать помощь Ираку в том случае, если российская армия также будет там присутствовать. "Мы не сможем проводить операции в Ираке, если там будут одновременно действовать и россияне", - отметил генерал.

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Ранее СМИ цитировали заявления премьер-министра Ирака Хайдера Абади, о том, что он что положительно относится к авиаударам российской авиации по позициям джихадистов в стране.

Накануне появилась информация о том, что группировка "Исламское государство" с начала 2015 года последовательно наращивает свою пропагандистскую активность на русском языке.