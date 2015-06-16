Премьер-министр Ирака: "Исламское государство" вербует детей в 100 странах
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) вербует в свои ряды детей из 100 государств мира.
Об этом заявил в Багдаде премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, передает ТАСС.
"Группировка ИГ набирает детей в 100 государствах мира для совершения террористических актов на территориях, подконтрольных террористам группировки", - приводит иранский телеканал PressTV слова главы иракского кабмина.
По данным телеканала, в 2015 году ИГ в ходе вооруженных столкновений в Ираке и Сирии захватила в общей сложности 400 детей и содержит их на своей базе на сирийской территории, где им внушается ультра-экстремистская идеология ваххабизма и проводится военная подготовка.
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Иракский премьер-министр в этой связи призвал Организацию Объединенных Наций осудить вербовку детей в террористические группы как "преступление против человечности". Кроме того, Хейдар аль-Абади особо отметил, что "каждый месяц, в среднем 40 боевиков из других стран попадают в Ирак для проведения террористических операций". "Количество иностранцев в ИГ в настоящее время превышает число иракских террористов в этой организации", - отметил иракский премьер.