Премьер-министр Ирака: "Исламское государство" вербует детей в 100 странах

Об этом заявил в Багдаде премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, передает ТАСС.

"Группировка ИГ набирает детей в 100 государствах мира для совершения террористических актов на территориях, подконтрольных террористам группировки", - приводит иранский телеканал PressTV слова главы иракского кабмина.

По данным телеканала, в 2015 году ИГ в ходе вооруженных столкновений в Ираке и Сирии захватила в общей сложности 400 детей и содержит их на своей базе на сирийской территории, где им внушается ультра-экстремистская идеология ваххабизма и проводится военная подготовка.

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Иракский премьер-министр в этой связи призвал Организацию Объединенных Наций осудить вербовку детей в террористические группы как "преступление против человечности". Кроме того, Хейдар аль-Абади особо отметил, что "каждый месяц, в среднем 40 боевиков из других стран попадают в Ирак для проведения террористических операций". "Количество иностранцев в ИГ в настоящее время превышает число иракских террористов в этой организации", - отметил иракский премьер.