В Китае снова взорвался химзавод, есть пострадавшие - СМИ

Об этом сообщил телеканал CCTVNEWS на своей странице в Twitter.

Отмечается, что в результате взрыва пострадали два человека, еще девять считаются пропавшими без вести.

#BREAKING 9 reported missing, 2 injured after an explosion in a chemical plant in Pingyi county, Shandong, on Wed. pic.twitter.com/MlUAbPfavU — CCTVNEWS (@cctvnews) October 21, 2015

Это уже не первый подобный инцидент в Китае за последнее время. В уезде Хуаньтай (провинция Шаньдун) 22 августа в результате взрыва на химическом заводе погиб один человек, еще девять пострадали. В ночь на 1 сентября в той же провинции в уезде Лицзинь произошел взрыв на другом химическом предприятии, там погибли еще пять человек.

Самой масштабной трагедией стал взрыв на портовом складе в городе Тяньцзинь, произошедший 12 августа. В результате ЧП погибли более 160 человек и около 800 пострадали.