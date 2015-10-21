В Китае снова взорвался химзавод, есть пострадавшие - СМИ

08:51, 21 октября 2015
Мир
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В провинции Шаньдун на востоке Китая в среду, 21 октября, прогремел взрыв на химическом заводе. 

REUTERS

Об этом сообщил телеканал CCTVNEWS на своей странице в Twitter.

Отмечается, что в результате взрыва пострадали два человека, еще девять считаются пропавшими без вести.

Это уже не первый подобный инцидент в Китае за последнее время. В уезде Хуаньтай (провинция Шаньдун) 22 августа в результате взрыва на химическом заводе погиб один человек, еще девять пострадали. В ночь на 1 сентября в той же провинции в уезде Лицзинь произошел взрыв на другом химическом предприятии, там погибли еще пять человек.

Самой масштабной трагедией стал взрыв на портовом складе в городе Тяньцзинь, произошедший 12 августа. В результате ЧП погибли более 160 человек и около 800 пострадали.

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