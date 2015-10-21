Россия в 2016 году резко увеличит расходы на армию

Рост оборонных расходов правительство РФ собирается оплатить, увеличив добычу нефти на 5 млн тонн и дефицит бюджета до 3% ВВП, передает РБК.

Расходы 2016 года в разделе «Национальная оборона» увеличены на 258,9 млрд руб. по сравнению с исходными проектировками - в результате они превысят 3 трлн руб.

В основном проект бюджета на следующий год был одобрен на заседании кабинета министров РФ 8 октября. Еще тогда в бюджет вернулись 175 млрд руб. военных расходов, которые перед заседанием планировались к сокращению. А теперь к ним добавились еще 84 млрд руб., следует из обновленных бюджетных проектировок.

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В результате если в начале этого месяца оборонные расходы предполагалось сократить на 0,1% ВВП относительно докризисных планов, то сейчас, напротив, речь идет о перерасходе в 0,3% ВВП.

Характер дополнительных расходов в материалах не раскрывается. Но по проектировкам видно, что в меньшей степени они приходятся на военное капитальное строительство и гособоронзаказ, а в большей степени - на текущее содержание армии. При этом рост расходов закрытой части оборонных госпрограмм в ходе доработки бюджета составил только 60 млрд руб.

Ранее УНИАН сообщал, что в Госдуме РФ предложили новую альтернативу лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести. В частности, за подобные преступления, совершенные мужчинами впервые в возрасте от 18 до 45 лет, предлагается как альтернатива уголовному наказанию, в том числе лишению свободы, обязанность прохождения военной службы в Вооруженных силах России.