В России предлагают заменить тюремное наказание службой в армии

Член комитета Госдумы Алексей Диденко (ЛДПР) готовит проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», передают "Известия".

Данным законопроектом предусматривается введение новой воспитательной меры для лиц, совершивших ненасильственные преступления небольшой и средней тяжести.

В частности, за подобные преступления, совершенные мужчинами впервые в возрасте от 18 до 45 лет, законодатель предлагает как альтернативу уголовному наказанию, в том числе лишению свободы, обязанность прохождения военной службы в Вооруженных силах России.

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По мнению Диденко, это нововведение позволит более гуманно подходить к вопросу перевоспитания граждан, впервые осужденных за незначительные преступления, а также в определенной мере решит и вопрос с переполненностью мест лишения свободы.

В ходе подготовки законопроект будет детализироваться в части определения статей, в которых сможет применяться новая воспитательная мера. Срок службы в армии будет равен сроку лишения свободы, указанному в этих статьях. Однако уже сейчас известно, что новая норма не будет распространяться на лиц, совершивших насильственные, тяжкие и особо тяжкие преступления.