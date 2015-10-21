Норвегия будет отправлять обратно прибывающих со стороны России мигрантов

Полиция заявляет, что около 1600 сирийцев и других мигрантов достигли скандинавской страны через Арктику и пограничный пункт Стурскуг, разделяющей северную Россию с Норвегией, сообщает радио "Свобода".

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Примерно 20-30% сирийцев, живущих в России на законных основаниях, выбрали этот маршрут, потому что он не такой опасный, как движение через Средиземное море на надувной лодке.

Министр юстиции Норвегии Андерс Анундсен приказал иммиграционным службам тщательно проверять данные лиц из России, которые ищут убежища в скандинавской стране, на предмет двойного гражданства, права на жительство и визу.

Обычно мигранты пересекают КПП Стурскуг на границе Мурманской области России и Норвегии, на велосипеде, потому что по российскому законодательству этого нельзя делать пешком, а дальше, как говорят норвежские власти, подсаживаются в автомобили.

В этом году заявления о предоставлении убежища в Норвегии подали около 2 тыс. лиц, прибывших из России, в сравнении с 20 в прошлом году. Большинство заявителей называются гражданами Сирии, однако среди них есть выходцы из Афганистана и Ирака.