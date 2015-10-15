Норвегия намерена возвращать в Россию прибывающих оттуда сирийских беженцев

Об этом Норвежской вещательной корпорации заявил в среду вечером министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Андерс Анундсен, передает ТАСС.

"Часть лиц, которые обращаются за убежищем на КПП Стурскуг (расположен на границе между Мурманской областью и норвежской губернией Финнмарк - прим. ТАСС), проживали в России на протяжении длительного времени. Это означает, что они не бегут от войны, нищеты и голода, и не нуждаются в том, чтобы Норвегии обеспечила их безопасность, так как это уже сделала Россия", - сказал он.

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По его словам, просителей убежища, которые уже законно проживают на территории России, будут отправлять обратно в РФ в кратчайшие сроки. Это возможно благодаря межгосударственному соглашению, регламентирующему процедуру реадмиссии граждан третьих государств и лиц без гражданства. При этом министр подчеркнул, что те из просителей убежища, которые не имеют вида на жительство в России, и лишь воспользовались возможностью добраться до Норвегии через территорию РФ, спасаясь от войны, могут рассчитывать на рассмотрение своих запросов.

Анундсен не исключает, что некие группы могут организованно переправлять сирийцев в Норвегию через РФ.

"Мы видим резко возросший приток беженцев, прибывающих из России, в то время как Финляндия с подобным не сталкивается", - отметил министр.

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За этот год по данным норвежского Управления по делам иммиграции (УДИ), прошения о предоставлении убежища в королевстве подали более 1,1 тыс. человек, прибывших в страну из России. Из них 850 - за последний месяц. Большинство просителей утверждают, что являются гражданами Сирии. В УДИ не исключают, что до конца года из России в Норвегию въедут до 5 тыс. беженцев.