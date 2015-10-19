В столкновениях под Алеппо погиб один из главарей сирийских повстанцев - Reuters
19:11, 19 октября 2015Мир
2530 0
Во время столкновений вблизи сирийского города Алеппо погиб военный предводитель повстанческой группировки "Нур аль-Дин аль-Зинки" Насиф Исмаил.
REUTERS
Об этом в понедельник, 19 октября, заявили повстанцы, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что Исмаил погиб на юг от Алеппо, где продолжается наступление войск Асада на подконтрольный оппозиции город.
Читайте такжеГенштаб РФ заявил о возможном наличии у ИГИЛ американских ПЗРК и пригрозил Совбезом ООН
Упомянутую группировку Запад считает умеренной оппозицией действующему сирийскому президенту Асаду.
Напомним, сирийские повстанцы получили новую партию американских противотанковых ракет. Однако, по словам представителей оппозиции, этого оружия недостаточно.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter