В столкновениях под Алеппо погиб один из главарей сирийских повстанцев - Reuters

Об этом в понедельник, 19 октября, заявили повстанцы, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Исмаил погиб на юг от Алеппо, где продолжается наступление войск Асада на подконтрольный оппозиции город.

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Упомянутую группировку Запад считает умеренной оппозицией действующему сирийскому президенту Асаду.

Напомним, сирийские повстанцы получили новую партию американских противотанковых ракет. Однако, по словам представителей оппозиции, этого оружия недостаточно.