Сирийские повстанцы получили новую партию американских противотанковых ракет - Reuters

Об этом со ссылкой на Reuters пишет Лента.ру.

По информации агентства, поставки совпали с началом масштабного наступления правительственных войск. При этом, по словам представителей оппозиции, этого оружия недостаточно.

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"Несколько систем вооружения ничего не сделают. Нам необходимы десятки", - заявил один из представителей повстанцев.

Как сообщал УНИАН, повстанческие силы в Сирии обратились к странам, которые поддерживают их в борьбе против "Исламского государства" и сил президента страны Башара Асада, с просьбой о предоставлении им зенитные вооружения.