Сирийские повстанцы получили новую партию американских противотанковых ракет - Reuters
16:37, 19 октября 2015Мир
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Сирийская оппозиция, сражающаяся с войсками президента Башара Асада к югу от Алеппо, получила новую партию противотанкового оружия американского производства.
REUTERS
Об этом со ссылкой на Reuters пишет Лента.ру.
По информации агентства, поставки совпали с началом масштабного наступления правительственных войск. При этом, по словам представителей оппозиции, этого оружия недостаточно.
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"Несколько систем вооружения ничего не сделают. Нам необходимы десятки", - заявил один из представителей повстанцев.
Как сообщал УНИАН, повстанческие силы в Сирии обратились к странам, которые поддерживают их в борьбе против "Исламского государства" и сил президента страны Башара Асада, с просьбой о предоставлении им зенитные вооружения.
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