Пентагон подтвердил ликвидацию одного из боевиков, работавшего на "Аль-Каиду"

Военное ведомство США заявило, что гражданин Саудовской Аравии Санафи Наср был убит в четверг. Его описали как члена группировки "Хорасан" и "давнего джихадиста", который прорабатывал с донорами финансовые аспекты операций "Аль-Кайды".

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Министр обороны США Эштон Картер назвал ликвидацию 30-летнего Санафи Насра "значительным ударом по планам группировки "Хорасан" атаковать США" и их союзников.

В 2014 году министерство финансов США внесло Санафи Насра в "черный список" глобальных террористов в связи с его предполагаемой причастностью к деятельности "Фронта Нусра" и "Аль-Кайды" в Сирии. Минфин заявил, что, будучи одним из главных стратегов, Санафи Наср "использовал сообщения в социальных сетях для демонстрации своих стремлений к нанесению ударов по американцам и интересам США".

Проработав некоторое время в Иране и афганско-пакистанском регионе, Наср в 2013 году переместился в Сирию.

По данным аналитической организации SITE Intelligence Group, на прошлой неделе боевики сообщили, что Наср, также известный как Абдул Мухсен Абдулла Шарех, был убит в Алеппо вместе с двумя людьми, которые также были связаны с "Аль-Кайдой".

В сообщениях, размещенных в социальных сетях, боевики назвали их как саудовца Абдул Малика аль-Джазрави и гражданина Марокко Абу Ясира Магреби. Пентагон не подтвердил факт их смерти.

За время военно-воздушной кампании против "Исламского государства" в Сирии, которая длится уже 13 месяцев, США время от времени сообщали о смерти членов группировки "Хорасан". В воскресном сообщении Пентагон дал понять, что Наср был пятым высокопоставленным членом группировки, убитым за последние 4 месяца.