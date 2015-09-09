В Сирии связанные с "Аль-Каидой" повстанцы захватили ключевую авиабазу

Как сообщает Русская служба Би-би-си, воздушную базу "Абу аль-Духур" почти два года осаждали боевики, под контролем которых сейчас находится большая часть провинции.

Повстанцы, стоявшие за нападением, предположительно, входят в коалицию исламистов. Эта коалиция называет себя "Армией победы" и представляет собой союз вооруженных групп, среди которых сирийская ветвь "Аль-Каиды" и "Фронт Нусра".

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С конца марта повстанцы захватили несколько городов в провинции, включая Идлиб и и Джиср-эш-Шугур.

Отмечается, что после утери контроля над авиабазой сирийские военные были полностью вытеснены из провинции Идлиб, сообщает базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.