В Сирии связанные с "Аль-Каидой" повстанцы захватили ключевую авиабазу
Сирийские повстанцы, связанные с "Аль-Каидой", после долгих боев захватили крупную авиабазу в провинции Идлиб на северо-западе страны.
Как сообщает Русская служба Би-би-си, воздушную базу "Абу аль-Духур" почти два года осаждали боевики, под контролем которых сейчас находится большая часть провинции.
Повстанцы, стоявшие за нападением, предположительно, входят в коалицию исламистов. Эта коалиция называет себя "Армией победы" и представляет собой союз вооруженных групп, среди которых сирийская ветвь "Аль-Каиды" и "Фронт Нусра".
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С конца марта повстанцы захватили несколько городов в провинции, включая Идлиб и и Джиср-эш-Шугур.
Отмечается, что после утери контроля над авиабазой сирийские военные были полностью вытеснены из провинции Идлиб, сообщает базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.