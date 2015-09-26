Обученные США сирийские повстанцы отдали часть боеприпасов "Аль-Каиде"

Сирийские повстанцы, обученные Соединенными Штатами, передали часть своего военного оборудования террористической группировке "Джебхат ан-Нусра" в обмен на безопасный проход через подконтрольную боевикам территорию.

Об этом заявил представитель Центрального командования США Патрик Райдер, сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Повстанцы отдали террористам шесть грузовиков и боеприпасы, что составляет примерно одну четверть выданного им оборудования.

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"Сообщения о предоставлении членами NSF оборудования "Джебхат ан-Нусре" очень нас беспокоят и нарушают принципы программы по тренировке и экипировке в Сирии", — сказал Райдер.

Бойцы NSF являются повстанцами, которых тренировали инструкторы из Америки. В США их называют "новыми сирийскими силами".

"Джебхат ан-Нусра" является сирийским подразделением "Аль-Каиды".