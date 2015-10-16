Производитель "Буков" потребует от ЕС компенсацию за эксперимент по Боингу

Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор «Алмаз-Антея» Ян Новиков.

Отмечается, что общая цифра финансовых потерь из-за санкций не разглашается, однако счет идет, вероятно, на миллионы долларов.

В итоговую сумму войдут также и затраты в размере 10 млн рублей на эксперимент, моделирующий катастрофу малайзийского Boeing под Донецком.

"В результате введения международных санкций концерн ПВО «Алмаз-Антей» понес финансовые потери, а также была поставлена под сомнение деловая репутация концерна", - заявил Новиков.

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Как сообщал УНИАН ранее, российский производитель ЗРК "Бук" - ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» заявил, что использовал самолёт Ил-86 для моделирования атаки на малайзийский Боинг над Донецком, который якобы подтверждает, что пуск ракеты был совершён с подконтрольной Украине территории.

В РФ также заявили, что международная комиссия по "Боингу" исказила результаты их расследования. Якобы данные концерна "Алмаз-Антей" были использованы недобросовестно.