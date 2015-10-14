Основатель Bellingcat прокомментировал доклады о катастрофе MH17

Об этом сообщает Meduza.

По мнению Хиггинса, первый доклад, представленный "Алмаз-Антеем" — попытка отвлечь внимание от настоящего доклада.

"Самое интересное тут — как старательно они замалчивают тот факт, что этот доклад немного отличается от их предыдущего доклада. В прошлый раз им указали на то, что в докладе было много деталей, указывающих на вину сепаратистов, и они эти детали поменяли", - заявил Хиггинс.

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По его словам, они изменили место запуска ракеты — всего на несколько километров. Немного изменили модель ракеты — теперь это не 9M38M1, а 9М38.

"Я полагаю, что номер был изменен потому, что сперва они считали, что таких ракет у русских нет, а потом оказалось, что есть. И такое происходит постоянно, раз за разом. Это просто попытка отвлечь от правды. Так что доклад Совета безопасности Нидерландов — единственный документ, имеющий реальное значение", - считает основатель Bellingcat.

Комментируя проведенные «Алмаз-Антеем» эксперименты, Хиггинс назвал их демонстрацией для СМИ, которая рассчитанна только на российскую аудиторию. "Это просто смешно: они показывают пару взрывов и графиков, но эти взрывы и графики ничего не значат, не имеют никакого смысла. Это тоже попытка отвлечь от настоящего доклада, типичный фокус российской пропаганды: отвлечение, смена темы, искажение и отрицание", - говорит он.

Хиггинс отметил, что Совет безопасности Нидерландов приводит выводы трех разных стран о возможном месте запуска, и все три указывают на один и тот же район.

При этом, доклад Совета безопасности полностью подтверждает выводы, к которым пришли специалисты Bellingcat.

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Как сообщал УНИАН, Совет безопасности Нидерландов сегодня, 13 октября, опубликовал технический отчет о причинах катастрофы самолета «Малазийских авиалиний» МН17 в июле 2014 года на Донбассе.

Установлено, что самолет был сбит ракетой Бук.

В частности, согласно отчету, авиакатастрофа «произошла из-за детонации боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины».

В то же время, параллельно в Нидерландах продолжается отдельное уголовное расследование, которое призвано выявить конкретных виновников авиакатастрофы. К этому процессу привлечены следователи из Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины. Его результаты ожидаются к концу года.

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Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.