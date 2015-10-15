В РФ заявили, что международная комиссия по "Боингу" исказила результаты их расследования

Об этом заявляют в пресс-службе российского концерна "Алмаз-Антей".

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"Появление в докладе, обнародованном голландской стороной 13 октября, карты с районом, якобы рассчитанным концерном "Алмаз-Антей" в качестве возможного района запуска ракеты ("Бука" по "МН17"), является ярким примером недобросовестного использования международной комиссией предоставленных нами материалов", - утверждают в пресс-службе.

"Рисунок с картой, приведенный в... отчете, обозначает предположительный район пуска ракеты ЗРК "Бук" по версии международной технической комиссии. Эта версия была принята специалистами концерна в качестве исходных условий при подготовке второй части натурного эксперимента с подрывом ракеты 9М38М1 у фюзеляжа самолета Ил-86 и в рамках этого же эксперимента была убедительно опровергнута", - подчеркивают в концерне.

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Как сообщал УНИАН, Совет безопасности Нидерландов 13 октября обнародовала отчет о причинах катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний» МН17 в июле 2014 года на Донбассе.

Установлено, что самолет был сбит ракетой "Бук".