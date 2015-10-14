США насчитали до 30 тысяч боевиков ИГ в Сирии и Ираке

01:20, 14 октября 2015
Мир
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США считают, что число боевиков "Исламского государства" в Сирии и Ираке составляет до 30 тысяч человек.

REUTERS

Об этом заявил во вторник на брифинге представитель центрального командования США на Ближнем Востоке полковник Стив Уоррен, передают РИА Новости.

"По нашим оценкам, там (в районе боевых действий) находятся от 20 до 30 тысяч вражеских бойцов", - сказал Уоррен.

В то же время он не стал комментировать данные, которые привели журналисты, что за все время операции США и их союзников против ИГ были уничтожены около 20 тысяч боевиков.

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"Все, что я могу вам сказать, это то, что мы уничтожили боевиков так быстро, как они (лидеры ИГ) смогли их завербовать", — сказал Уоррен.

Ранее УНИАН сообщал, что президент России Владимир Путин обвинил власти США в нежелании взаимодействовать с российскими военными в вопросе операции в Сирии. 

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