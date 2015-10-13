Путин обвинил власти США в отказе взаимодействовать по Сирии

Такое заявление он сделал на инвестиционном форуме "Россия зовет!", передает Русская служба ВВС.

Путин подчеркнул, что российские военные ранее впервые проинформировали американских о планируемых ударах. Это было сделано на фоне заявлений американских властей о том, что большинство ударов России в Сирии приходятся не на позиции экстремистской группировки "Исламское государство", а на другие группы, в том числе умеренные, выступающие против Башара Асада.

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"На уровне военных ведомств мы им сказали: дайте нам те цели, которые вы считаете 100-процентно террористическими. Нет, был нам ответ. Тогда скажите, нам куда не надо бить. Тоже никакого ответа. А как же работать-то совместно?" - спросил Путин.

Реакции военных сил, участвующих в международной коалиции, на это заявление пока не поступало. США и НАТО считают, что продолжающаяся со стороны России поддержка Асада приводит лишь к затягиванию кризиса в Сирии.