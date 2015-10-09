Лауреат Нобелевской премии по литературе обвинила Россию во вторжении в Украину

Об этом она заявила на пресс-конференции в Минске, передает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

"Это — оккупация, это — иностранное вторжение", — заявила Алексиевич на пресс-конференции.

Она призналась, что плакала, когда видела фотографии убитых во время событий в центре Киева в феврале 2014 года.

"Я люблю добрый русский мир, гуманитарный русский мир, но я не люблю русский мир Берии, Сталина и Шойгу", — сказала литератор.

Читайте такжеМеркель может получить Нобелевскую премию мира за участие в урегулировании украинского кризиса - Bild

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Алексиевич не располагает необходимой информацией, чтобы дать оценку ситуации в Украине. При этом он не знает, в курсе ли Путин заявления писателя, передает РИА Новости.

Отмечается, что минобороны России и Путин неоднократно опровергали причастность Москвы к происходящему в Украине. Ведомство отвергало обвинения в отправке вооруженных сил на Донбасс, а также в поддержке боевиков с помощью военной техники.

Как сообщал УНИАН, Нобелевская премия по литературе за 2015 год присуждена белорусской писательнице Светлане Алексиевич. "За ее многоголосное творчество - памятник страданию и мужеству в наше время", - сообщила постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус.