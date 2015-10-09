Лауреат Нобелевской премии по литературе обвинила Россию во вторжении в Украину
Белорусский писатель Светлана Алексиевич, которая стала обладателем Нобелевской премии по литературе, обвинила Россию во вторжении в Украину.
Об этом она заявила на пресс-конференции в Минске, передает Украинская правда со ссылкой на Reuters.
"Это — оккупация, это — иностранное вторжение", — заявила Алексиевич на пресс-конференции.
Она призналась, что плакала, когда видела фотографии убитых во время событий в центре Киева в феврале 2014 года.
"Я люблю добрый русский мир, гуманитарный русский мир, но я не люблю русский мир Берии, Сталина и Шойгу", — сказала литератор.
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В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Алексиевич не располагает необходимой информацией, чтобы дать оценку ситуации в Украине. При этом он не знает, в курсе ли Путин заявления писателя, передает РИА Новости.
Отмечается, что минобороны России и Путин неоднократно опровергали причастность Москвы к происходящему в Украине. Ведомство отвергало обвинения в отправке вооруженных сил на Донбасс, а также в поддержке боевиков с помощью военной техники.
Как сообщал УНИАН, Нобелевская премия по литературе за 2015 год присуждена белорусской писательнице Светлане Алексиевич. "За ее многоголосное творчество - памятник страданию и мужеству в наше время", - сообщила постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус.