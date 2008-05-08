Госдума утвердила Путина премьером

Государственная дума РФ утвердила кандидатуру Владимира Путина на пост премьер-министра России. Открытое голосование состоялось сегодня на дополнительном пленарном заседании Госдумы.

За кандидатуру Путина проголосовали 392 человека, 56 человек высказались против.

Владимир Путин поблагодарил членов Госдумы за принятое решение. Президент России Дмитрий Медведев также поблагодарил депутатов за принятое решение и пообещал сегодня подписать указ о назначении Путина главой правительства.

Газета.ру