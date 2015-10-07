В НАТО заявляют о российском батальоне в Сирии с ракетной артиллерией и танками

Россия создала в Сирии сухопутное подразделение в размере батальона, которое обладает ракетной артиллерией и современными танками, способными не только к защите военных баз.

Об этом заявил посол США при НАТО Дуглас Лут, пишет Европейская правда со ссылкой на The Wall Street Journal.

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По его словам, намерения российского формирования пока неясны, однако туда были быстро переброшены комбинированные элементы вооружений, которые включают артиллерию, ПВО и боевые вертолеты.

"Мы будем следить за тем, что они собираются делать. Существуют предположения, что российская группировка в Латакии создана не только для защиты базы", - сказал он.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщение телеканала CNN о том, что Россия готовит наземную операцию в Сирии. При этом он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что Россия не будет участвовать в наземной операции в Сирии.