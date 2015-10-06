CNN: Россия готовится к наземной операции в Сирии

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне, передает РБК-Украина.

По данным телеканала, Россия переместила в Сирию контингент и оружие для проведения наземной операции. По словам собеседников канала, Россия усиливает "наземную деятельность" для того, чтобы поддержать правительственную армию страны в борьбе против противников главы государства Башара Асада. Чиновники усомнились в том, что эта деятельность необходима для борьбы с "Исламским государством".

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Источники уточнили, что наземное вооружение состоит из четырех установок артиллерии и реактивных систем залпового огня БМ-30 "Смерч". Оружие было замечено между городами Хомс и Идлиб. Несколько недель назад около шести артиллерийских установок были перемещены в порт Латакии. Изначально власти США предполагали, что они необходимы для защиты базы. Однако один из собеседников канала считает, что, скорее всего, вооружение требуется для наземной операции, которая может начаться в ближайшие несколько дней.

Собеседники канала также рассказали, что Москва направила в Сирию оборудование для создания радиопомех. Оно может быть использовано для противодействия радарам международной коалиции против ИГ.

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Ранее УНИАН сообщал, что страны Организации Североатлантического договора (НАТО) осудили бомбардировки российскими военными самолетами в Сирии, что приводит к гражданским потерям.

В НАТО заявили, что российские военные действия достигли более опасного уровня после недавнего нарушения турецкого воздушного пространства, которое произошло 3 и 4 октября в регионе Хатай с участием российских истребителей СУ-30 и СУ-24.