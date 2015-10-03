Протестующие в Кишиневе ночью перекрыли центральный проспект

В Молдове сторонники Партии социалистов и "Нашей партии" перекрыли в ночь на субботу центральную улицу Кишинева бульвар Штефана чел Маре, установив на проезжей части еще один палаточный городок.

Протестующие выразили таким образом свой протест на отказ Николая Тимофти уходить в отставку, сообщает молдавское издание «Блокнот».

В течение всего нескольких минут палатки растянулись на два квартала главной дорожной артерии столицы.

"Мы перешли к плану Б. Перекрыли центральный проспект. Дальше — больше…" — написал лидер ПСРМ Игорь Додон на своей странице в Facebook.

"К нам присоединились еще сотни людей. В ночь с пятницы на субботу установили палатки на проезжей части Штефана чел Маре между парламентом и президентурой. Потому что газоны топтать было бы не очень культурно", - отметил Ренато Усатый.

К месту событий были стянуты сотни сотрудников специальных подразделений. Депутаты фракции ПСРМ образовали живую цепь между полицейскими и протестующими.

Напомним, в пятницу истек ультиматум, который социалисты и "Наша партия" выдвинули Николаю Тимофти.

Поскольку он так и не подписал заявление о своей отставке, оппозиция заявила о переходе к следующему этапу протестных действий.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 27 сентября, в Молдове прошли массовые антиправительственные митинги, участники которых призывали объявить досрочные парламентские выборы, а также требовали отставки президента страны Николая Тимофти.