В Кишиневе проходят массовые акции протеста - требуют отставки президента

В Молдове проходят антиправительственные митинги, участники которых призывают объявить досрочные парламентские выборы, а также требуют отставки президента страны Николая Тимофти.

Как сообщают корреспонденты с места события, шествие проходит мирно. После завершения марша у здания парламента должен состояться митинг, сообщает Русская служба ВВС. Читайте такжеМосква возмутилась желанием Молдовы создать музей советской оккупации Протесты организованы двумя оппозиционными партиями, Партией социалистов депутата Игоря Додона и Нашей партией мэра города Бельцы, второго по величине в Молдавии, Ренато Усатого.

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