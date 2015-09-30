США обеспокоены сообщениями о бомбардировках РФ не по позициям ИГ в Сирии

Об этом сообщает Reuters.

Между тем некоторые СМИ сообщали, что районы сирийской провинции Хомс, которые подверглись авиаударам российских ВВС, контролируются сирийской оппозицией, а не боевиками «Исламского государства».

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Ранее сегодня стало известно, что Россия нанесла свой первый авиаудар в Сирии недалеко от города Хомс. В свою очередь Минобороны РФ подтвердило сообщения об ударах российской авиации на территории Сирии.