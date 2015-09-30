США обеспокоены сообщениями о бомбардировках РФ не по позициям ИГ в Сирии
20:10, 30 сентября 2015Мир
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Госсекретарь США Джон Керри заявил, что Вашингтон был бы «крайне обеспокоен» в случае, если Россия начнет наносить авиаудары по тем районам, где нет боевиков «Исламского государства».
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
Между тем некоторые СМИ сообщали, что районы сирийской провинции Хомс, которые подверглись авиаударам российских ВВС, контролируются сирийской оппозицией, а не боевиками «Исламского государства».
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Ранее сегодня стало известно, что Россия нанесла свой первый авиаудар в Сирии недалеко от города Хомс. В свою очередь Минобороны РФ подтвердило сообщения об ударах российской авиации на территории Сирии.
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