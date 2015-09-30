США объявили о вознаграждении до $5 миллионов за информацию о финансировании ИГ

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства, передает Украинская правда.

В сообщении отмечается, что вознаграждение полагается "за информацию, которая приведет к нарушению торговли нефтью и древностями, которая приносит выгоду террористической группировке ИГ".

В американском ведомстве сообщили, что это основные пути финансирования боевиков, благодаря которым они получают "миллионы долларов в твердой валюте, что позволяет им жестоко угнетать мирных жителей".

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В сообщении отмечается, что вознаграждение за данную информацию объявляется впервые.

Как сообщал УНИАН, правительство США объявило о введении экономических санкций против организаций и частных лиц, связанных с экстремистской группировкой "Исламское государство" (ИГ).