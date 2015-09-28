Истребители в Йемене по ошибке обстреляли свадьбу, погибли 27 человек

Свадебные шатры были расставлены в населенном пункте аль-Вахга, рядом с портом Моха. Самолеты выпустили несколько ракет по шатрам, в одном из которых находились прибывшие на свадьбу женщины.

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В результате налета погибли не менее 27 человек. Среди погибших, по предварительным данным, по меньшей мере восемь детей и 12 женщин. Государственный представитель, которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс, назвал произошедшее ошибкой, сообщает Русская служба ВВС.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается уже около года. Международная коалиция во главе с Саудовской Аравией наносит авиаудары по территории Йемена с марта, после того как повстанцы-хуситы захватили большую часть территории страны и изгнали президента Мансура Хади, бежавшего в Эр-Рияд.

На прошлой неделе стало известно, что президент вернулся в город Аден спустя полгода, проведенные в изгнании в Саудовской Аравии.

По данным ООН, около 4,5 тысяч человек, включая по меньшей мере 2110 мирных жителей, погибли в результате конфликта в Йемене за последние четыре месяца.