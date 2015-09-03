BBC: Во взрывах в столице Йемена погибли не менее 20 человек
По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрывов в столице Йемена Сане. Два взрыва последовательно прогремели у шиитской мечети.
По словам очевидцев, один из смертников взорвал взрывное устройство в тот момент, когда верующие выходили из мечети. Второй взрыв прогремел, когда люди, что оставались внутри, попытались помочь пострадавшим, сообщает BBC Украина.
Мечеть находится в районе, жители которого традиционно поддерживают повстанцев-хуситов, которые ранее в этом году взяли под контроль Сана.
Ответственность за взрывы взяла на себя группировка, аффилированная с экстремистской организацией "Исламское государство", боевики которой неоднократно совершали нападения на хуситов в столице Йемена.
Читайте такжеВ Йемене у посольства США прогремел мощный взрыв
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается уже около года. Международная коалиция во главе с Саудовской Аравией осуществляет авиаудары по территории Йемена с марта, после того, как повстанцы-хуситы захватили большую часть территории страны и выгнали президента Мансура Хади, который бежал в Эр-Рияд.