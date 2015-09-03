BBC: Во взрывах в столице Йемена погибли не менее 20 человек

По словам очевидцев, один из смертников взорвал взрывное устройство в тот момент, когда верующие выходили из мечети. Второй взрыв прогремел, когда люди, что оставались внутри, попытались помочь пострадавшим, сообщает BBC Украина.

Мечеть находится в районе, жители которого традиционно поддерживают повстанцев-хуситов, которые ранее в этом году взяли под контроль Сана.

Ответственность за взрывы взяла на себя группировка, аффилированная с экстремистской организацией "Исламское государство", боевики которой неоднократно совершали нападения на хуситов в столице Йемена.

Читайте такжеВ Йемене у посольства США прогремел мощный взрыв

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается уже около года. Международная коалиция во главе с Саудовской Аравией осуществляет авиаудары по территории Йемена с марта, после того, как повстанцы-хуситы захватили большую часть территории страны и выгнали президента Мансура Хади, который бежал в Эр-Рияд.