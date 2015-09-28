Обама об агрессии Кремля: это может произойти с любым народом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Обама сказал сегодня в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии в отношении мировых проблем в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Обама обратил внимание на российскую аннексию Крыма и дальнейшую агрессию на востоке Украины.

"Мы осознаем глубокую и сложную историю между Россией и Украиной, но мы не можем стоять в стороне, когда суверенитет и территориальная целостность нации ужасно нарушается. Если это будет происходить без последствий (для России), в Украине, то это может произойти с любым народом, присутствующим сегодня (на Генассаблее ООН)", - подчеркнул Обама.

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В этой связи он напомнил, что российская агрессия стала причиной введения санкций против России. Как отметил Обама, международное сообщество не ставит цель вернуться к временам «холодной войны».

Говоря о результатах российской агрессии в Украине, президент США подчеркнул: "Украинский народ больше заинтересован, чем когда-либо прежде, в партнерстве с Европой, чем с Россией".

Обама обратил внимание на то, что санкции против России привели к значительному оттоку иностранного капитала, ослабили российскую экономику и вызвали падение рубля. Президент США заявил, что действия РФ также приводят к тому, что более образованные россияне начали эмигрировать из России.

"Представьте, если бы вместо этого Россия присоединилась к настоящей дипломатии и сотрудничала с Украиной и мировым сообществом, чтобы обеспечить защиту своих интересов. Это было бы лучше для Украины, но также лучше и для России, и лучше для мира. Именно поэтому мы продолжаем оказывать давление, чтобы этот кризис был разрешен тем способом, который позволяет суверенной и демократической Украины определять свое будущее и контролировать свою территорию", - подчеркнул Обама.

Президент США заверил, что мировое сообщество не хочет изолировать Россию, наоборот, мировое сообщество хочет, чтобы Россия была сильной и могла сотрудничать для инвестирования в укрепление международной системы.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.