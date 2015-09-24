Белый дом: Индию могут включить в состав СБ ООН

Такое утверждение на регулярном брифинге озвучил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест. Однако он не уточнил, идет ли речь о постоянном членстве или о временном избрании, пишет ТАСС.

Эрнест напомнил, что президент США Барак Обама ранее уже высказывался о готовности поддержать подобную инициативу "в контексте реформирования управленческой структуры ООН". "Соединенные Штаты по-прежнему придерживаются данной позиции. Это указывает на усиление той значимой роли, которую, как мы видим, Индия играет в мире", - сказал Эрнест, заметив, что ее "экономическое влияние только растет".

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При этом, представитель администрации заметил, что в Белом доме "приветствовали бы появление дополнительных возможностей для Индии по принятию на себя большей ответственности" в плане участия в реализации "совместных интересов международного сообщества". В качестве примера Эрнест привел конференцию по проблеме климатических изменений, которая пройдет в конце этого года в Париже. Там, считает он, Индия могла бы "сыграть конструктивную роль", сделав "важное заявление" о будущем планеты.

Как сообщал УНИАН, Украина собирается участвовать в выборах непостоянных членов Совета Безопасности ООН, которые в ходе нынешней Генассамблеи ООН. Для того, чтобы быть избранной, Украине необходимо получить поддержку 2/3 голосов (128 голосов), в зависимости от количества присутствующих в зале заседаний Генассамблеи ООН.