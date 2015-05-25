Осенью Украину могут избрать членом Совета Безопасности ООН - Сергеев

Осенью Украина может стать непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев в интервью изданию "Главком".

"Принцип выборов в состав непостоянных членов Совета Безопасности базируется на региональном подходе. В ООН есть пять региональных групп. Именно от этих групп по принципу ротации избираются члены Совета Безопасности ООН. Сейчас от Центрально-Восточной европейской группы, к которой принадлежит Украина, в Совбезе ООН находится Литва. В этом году мы идем на выборы. У нас на это время нет конкурентов в группе", - заявил он.

По его словам, для того, чтобы быть избранной, Украине необходимо получить поддержку 2/3 голосов (128 голосов), в зависимости от количества присутствующих в зале заседаний Генассамблеи ООН.

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"Но наша цель более амбициозна, мы хотим заручиться большей поддержкой, чем 2/3 голосов. Большая поддержка дает больше веса, больше легитимности. Несмотря на то, что мы идем на выборы без конкуренции в группе, мы продолжаем интенсивно работать с каждой делегацией, с каждой субрегиональной группой, с каждой региональной группой для того, чтобы понять их проблемы. Потому что будучи в Совете Безопасности мы будем вынуждены думать не только о себе, а и о массе глобальных тем. Именно поэтому мы должны понимать проблему каждой страны и региона", - добавил Сергеев.

Украинский посол подчеркнул, что Россия не сможет помешать Украине стать членом Совбеза, поскольку не имеет нужных ей аргументов.

"Россия, конечно, может проводить какую-то кулуарную работу, кого-то убеждать нас не поддержать. Но не думаю, что это им удастся, их набор поддержки – это 11 стран, как мы видели при принятии Резолюции прошлого года (Резолюцию в поддержку Украины, принятую Генассамблеей ООН 27 марта 2014 года, не поддержали 11 стран: Армения, Беларусь, Боливия, Куба, КНДР, Никарагуа, Россия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве, – ред.)", - рассказал он.

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На вопрос, почему для Украины так важно стать членом Совбеза, украинский постпред ответил, что сам по себе статус ничего не меняет. Однако "будучи в середине Совета Безопасности легче объединять людей вокруг конкретных действий, конкретных проектов, конкретных требований, что и как надо делать".